مانشستر يونايتد يُهدد خطط برشلونة بشأن التوقيع مع أمرابط

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة سبورت الكاتالونية بأن نادي مانشستر يونايتد قد يشكل خطرًا على خطط برشلونة في سوق الانتقالات، حيث أنه قد يضغط من أجل التوقيع مع سُفيان أمرابط من فيورنتينا.

وضع نادي برشلونة العديد من الأسماء في مُفكرته لتدعيم خط الوسط خصوصًا مع رحيل سيرجيو بوسكيتس، وكان المدرب تشافي هيرنانديز قد اعترف بأن أولوية برشلونة في السوق هي وصول ميسي ولاعب خط وسط دفاعي.

ارتبط نادي برشلونة بالعديد من لاعبي الوسط مثل مارتين زوبيميندي، وجوشوا كيميتش ، وروبن نيفيس ، وجويدو رودريجيز ، وسفيان أمرابط.

وفيما يتعلق بلاعب الوسط المغربي الدولي سفيان أمرابط، يُقال بأن وضع برشلونة الاقتصادي سيكون صعبًا لضمه من فيورنتينا، حيث سيعرض البارسا ضمه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء هذا الصيف، وهو الأمر الذي لن يقبله النادي الإيطالي.

أولوية أمرابط هي ارتداء زي البلاوجرانا الموسم المقبل ولكن في ظل الصعوبات المالية التي يعيشها برشلونة، واقتراب عقد أمرابط من الانتهاء مع فيورنتينا في 30 يونيو 2024 فإن هناك العديد من الأندية التي ستكون لها الأفضلية في التوقيع مع سفيان أمرابط وعلى رأسهم نادي مانشستر يونايتد، الذي يبدو جادًا بشأن ضم اللاعب وقام بتكثيف الاتصالات في الساعات القليلة الماضية.