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مبابي يحسم الجدل بشأن فريقه في الموسم القادم

الأحد 04 يونيو 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يحسم الجدل بشأن فريقه في الموسم القادم



وكالات / سما /

حسم الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل بشأن الفريق الذي سيرتدي قمصانه في الموسم القادم، بعدما وصل لخط النهاية في الموسم الجاري رفقة النادي الباريسي.

ووقع مبابي على هدف فريقه الثاني في مرمى كليرمو فوت، مساء السبت، في اللقاء الذي خسره بي إس جي بثلاثية لهدفين في ختام الموسم بالدوري الفرنسي، الذي توج به كيليان وزملائه.

ووضع مبابي النقاط على الحروف بخصوص مستقبله، بتأكيده على استمراره في صفوف باريس في الموسم القادم، خلال تصريحات صحفية لوسائل إعلام فرنسية عقب اللقاء.

وقال اللاعب، الذي يتواجد بقوة في مفكرة بحث ريال مدريد الإسباني منذ أشهر عديدة” بكل تأكيد سأبقى في باريس بالموسم المقبل، هناك عام متبقي في عقدي مع الإدارة، وسأكون هنا في العام القادم”.

وأضاف مبابي” إدارة النادي تعمل ما في وسعها من أجل الحصول على أفضل تشكيلة ممكنة، لذلك سأكون في غاية السعادة بهذا الأمر”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرحل فيه ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني، عن النادي الباريسي، بعد موسمين لعب فيهما للفريق العاصمي دون أن ينجح في تحقيق حلم النادي بالفوز بدوري ابطال أوروبا.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد

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