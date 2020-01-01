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رسمياً.. ريال مدريد يعلن فسخ عقده مع هازارد

الأحد 04 يونيو 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. ريال مدريد يعلن فسخ عقده مع هازارد



وكالات / سما /

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن فسخ تعاقده مع البلجيكي إدين هازارد، بالتراضي بين الطرفين، في بيان رسمي أصدره الميرينجي مساء أمس السبت.

وقال الريال في بيانه أنه توصل مع هازارد إلى اتفاق لفسخ العقد وتسريح اللاعب بدايةً من آخر يونيو الجاري، ما يعني إنهاء العقد المبرم بين الطرفين قبل عام من وصوله لخط النهاية.

واستعرض الريال مشوار هازارد مع الفريق، وذكر أنه ارتدى ألوان الميرينجي في أربعة مواسم، نجح فيها في الوقوف على منصة التتويج في ثمانية مناسبات، حيث نال لقب دوري ابطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، نسختين من الدوري الإسباني ونسخة من كأس ملك إسبانيا، ونسختين من كأس السوبر الإسباني.

وعبر الريال عن تعاطفه الشديد مع هازارد، متمنياً له ولعائلته التوفيق في الفترة المقبلة من مسيرته الكروية.

وتربط تقارير صحفية النجم البلجيكي باتخاذ قرار الاعتزال، في الوقت الذي تحركت فيه بعض أندية الدوري الأمريكي في محاولة للحصول على خدمات اللاعب في الفترة المقبلة.

ولم يخرج هازارد حتى الآن ليعلق على رحيله عن ريال مدريد بشكل رسمي، واكتفى بإعادة نشر بيان النادي الملكي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

#هازارد #ريال مدريد

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