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للمرة الثانية: مستوطنون ينصبون خياما على أراضي المواطنين في سلفيت

الأحد 04 يونيو 2023 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

نصب مستوطنون، اليوم الأحد، خياما على أراضي المواطنين، في منطقة دير دقلة جنوب بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا أراضي تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة اللبن الغربية، ونصبوا خياما ورفعوا أعلام الاحتلال ويافطات كُتبت عليها شعارات عنصرية، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن مستوطنين مسلحين نصبوا الثلاثاء الماضي خياما على أراضي المواطنين، في منطقة خربة شحادة ببلدة دير استيا غرب سلفيت، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

والهدف من وراء إقامة هذه البؤرة الاستيطانية- حسب أحد المختصين، هو ربط المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بين البلدة وقراوة بني حسان ببعضها البعض، وقطع الطرق الداخلية والتواصل بين الأراضي الزراعية للبلدتين.

#مستوطنون #سلفيت

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