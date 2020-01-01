أكثر من 88 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة الأربعاء القادم

غزة/ سما /

تنطلق يوم الأربعاء القادم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بمشاركة أكثر من 88 ألف طالب وطالبة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة في مختلف الفروع.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي على أن المؤسسات الحكومية في قطاع غزة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم العالي، أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لهذا العرس الوطني، ولإتمام الامتحانات التي يتقدم لها أكثر من 38,800 طالب وطالبة بقطاع غزة، وتنتهي بتاريخ 6/28 الحالي.

وأوضح أن الوزارة هيأت 245 قاعة لتقديم الامتحانات، فيما يشارك في عملية المراقبة والتصحيح 8900 من الكوادر التدريسية والإدارية والإشرافية، وتجري عملية التصحيح بمركزي تصحيح في غزة وخانيونس.

وأشار إلى أن مئات من عناصر إدارات وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني يشاركون في إنجاح سير الامتحانات، بدءًا من حماية القاعات وأوراق الأسئلة والإجابات، مرورا بتأمين قاعات تقديم الامتحانات والانتشار في محيطها، وصولا إلى توفير أجواء عامة مناسبة لأبنائنا الطلبة.

وبين المكتب الإعلامي أن وزارة الصحة تشرف على عمل الوحدات الصحية المتواجدة في كل قاعة من قاعات تقديم الامتحانات، ويتواجد بها طاقم صحي مدرب ومهيأ للتعامل مع أي طارئ يحتاج التعامل طبيا، وتخصيص نقاط محددة لسيارات الإسعاف في خدمة قاعات تقديم الامتحانات على مستوى كل محافظة.

ودعت الطلبة للالتزام بمحددات الوزارة، والتعاون مع مشرفي قاعات الامتحانات، وأهابت بالمواطنين المساهمة في توفير الأجواء والظروف المناسبة ليتمكن طلابنا من اجتياز هذه الفترة بهدوء واطمئنان.

كما أشادت بالجهد المقدم من جميع المؤسسات والطواقم الحكومية، مؤكدة على ضرورة القيام بكل ما يلزم لضمان إتمام هذه الامتحانات بشكل سلس ومنظم يليق بشعبنا العظيم.