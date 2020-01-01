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وزير الأوقاف يكشف عن عدد حجاج هذا العام

الأحد 04 يونيو 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف يكشف عن عدد حجاج هذا العام



رام الله / سما /

كشف حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، عن عدد حجاج فلسطين لهذا العام وترتيبات سفرهم إلى الديار المقدسة، لأداء مناسك الحج.

وقال البكري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "عدد حجاج فلسطين لهذا العام يأتي كما هو المعتاد تقريبًا 6600 حاج أو ما يزيد قليلًا"، موضحًا أن المحافظات الشمالية لها تقريبًا 4 الاف ومائة حاج، والباقي يكون للمحافظات الجنوبية موزعة حسب الإحصاء السكاني الفلسطيني.

وحول موعد سفر الحجاج، كشف البكري أن السفر سيكون في منتصف الشهر الجاري موزع على أيام (12 و13 و14) يونيو سواء في الضفة أو المحافظات الجنوبية والذي يأتي بعد إتمام القرعة، واقتراب الانتهاء من الترتيبات الأخيرة للسفر.

أما بالنسبة لسفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء والأسرى، أشار إلى أن سفرهم يأتي متأخرًا قليلًا عن موعد الحجاج، تبعًا لقرار وترتيبات المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الوزارة تتم الآن الترتيبات الأخيرة لسفر حجاج المكرمة بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة المعنية.

وأكد وزير الأوقاف، على انتهاء ترتيبات سفر البعثات المرافقة لقوافل الحجاج، مثل: البعثة الطبية، والإعلامية، وإدارية، وارشادية.

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