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الشرطة بغزة تنهي استعداداتها لتأمين امتحانات التوجيهي

الأحد 04 يونيو 2023 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تنهي استعداداتها لتأمين امتحانات التوجيهي



غزة/ سما /

أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة انتهاء كافة الاستعدادات لتأمين انعقاد امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" المقررة صباح الأربعاء المقبل في (232) لجنة على مستوى محافظات القطاع، وتستمر حتى (26 يونيو) الجاري، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، في كافة المحافظات ضمن خطة اعدتها إدارة العمليات المركزية.

وقالت الشرطة في تصريح لها: "تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان ومراكز التصحيح، والكونترول ومراكز الفرز والإدخال".

وعبرت عن أملها من المواطنين الكرام المساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة، والحفاظ على حالة السكينة العامة، واستبعاد كل مصادر الإزعاج خلال هذه الفترة، حرصاً على مصلحة الطلبة.

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