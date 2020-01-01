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المتطرف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

الأحد 04 يونيو 2023 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المتطرف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

قاد عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك"، اليوم الأحد، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات "الأقصى"، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه،.واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.

#غليك #القدس #المستوطنين #المسجد الأقصى

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