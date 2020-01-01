رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرنوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

لم ينتبه أحد إلى الشرطي المصري الذي اجتاز الجدار ولم يسمع أحد عندما أطلق الرصاص على الجندي والجندية من كتيبة برلدس، وفقط بعد ساعات طويلة تم الكشف عن العملية وخلال مطاردة الشرطي وتبادل إطلاق النار قُتل جندي ثالث وأيضا قُتل المصري

سمدار بيري: صوت الرصاص سُمع في القاهرة وتل أبيب وطهران والعلاقات مع مصر مهمة جدا

غيورا إيلون: يجب التحقيق في العملية والحفاظ على السلام

المراسل العسكري يوسي يهوشوع: بكلمة واحدة فشل

المظاهرات ضد حكومة نتنياهو: أكثر من 200 ألف شاركوا في المظاهرة

شابان من المتدينين الحرديم في بيت شيمش يغتصبون طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف العام

"معاريف":

نتنياهو: عملية غاية في الصعوبة وغير مسبوقة ويجري التحقيق فيها بشكل جدي

رئيس أركان الجيش: سنستخلص العبر من العملية

المراسل العسكري تل ليف ؤام: فشل ذريع

تقرير: القارب الذي غرق في إيطاليا وعليه عملاء للموساد والمخابرات الإيطالية كان في مهمة ضد أهداف إيرانية

قلق إسرائيلي من إمكانية التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني

"هآرتس":

ثلاثة جنود قتلى على الحدود المصرية

إصابة طفل فلسطيني بجروح خطيرة جدا ووالده بجروح صعبة برصاص جنود الاحتلال عند مدخل بيتهم

الشرطة تعتقل بعنف غير مسبوق متظاهرين ضد نتنياهو في قيساريا

أصحاب الأراضي الفلسطينيون في البؤرة الاستيطانية "حومش" يطالبون المستشارة القانونية بالتحقيق مع غالانت وسموتريتش لمخالفتهما القانون بشأن السماح للمستوطنين باقتحامها

كبار المسؤولين بإدارة بايدن: نخشى من التصعيد في الضفة وغزة