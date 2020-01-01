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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 04 يونيو 2023 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام)، الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى خطورة الوضع الصحي للأسير وليد دقة، وإصابات وإخطارات واقتحامات بالضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

مقتل 3 جنود إسرائيليين وشرطي مصري

اقتحامات وحصار قرية المغير يتواصل لليوم الـ21

دعوات لنصب خيام اعتصام قرب مستوطنة حومش ومنع متضامنين من الوصول إلى برقة وسيلة الظهر

أهالي لفتا يرفضون مخططا إسرائيليا لبناء أبراج على أراضي قريتهم

تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا لولاية ثالثة

عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد نتنياهو

"الحياة الجديدة":

شرطي مصري يقتل ثلاثة جنود إسرائيليين

إصابات وإخطارات واقتحامات بالضفة ومستوطنون يهاجمون مركبات قرب رام الله

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال صعبا وخطيرا.. وقفة إسناد له في باقة الغربية وإيقاد شعلة الحرية في عرعرة المثلث

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وأمام منزل نتنياهو ضد حكومته وإضعاف القضاء

نقابة الصحفيين تستكمل انتخاب هيئاتها والأمانة العامة تعقد اجتماعها الأول.. وأبو بكر نقيبا بالإجماع

"الأيام":

مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة رابع برصاص جندي مصري اخترق الحدود ثم قتله بعد مطاردة استمرت لساعات

التصدي لاقتحامات في قباطية وتل واعتداء على مركبات قرب ترمسعيا والاحتلال يطلق الرصاص الحي صوب منزل ويعتدي على أصحابه في بيت أمر ومستوطنون يعتدون على أهالي الشيخ جراح

تعهدات بـ812 مليون دولار ل"الأونروا".. لازاريني: غير كافية لتغطية احتياجاتنا

الهند: 288 قتيلا ومئات الجرحى في كارثة تصادم بين ثلاثة قطارات

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً ضد حكومة نتنياهو

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