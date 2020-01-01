الاحتلال يعتدي على شاب ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة في النبي صالح

رام الله / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة، على شاب بالضرب المبرح، في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة لعدد من المحال التجارية.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان بلال التميمي، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب نضال التميمي (35 عاما)، بعد أن داهمت منزله، واحتجزته لعدة ساعات.

وأضاف التميمي، أن مواجهات اندلعت في القرية أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، كما اعتلى القناصة أسطح عدد من المنازل.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحلات التجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وفي سياق متصل، أوضح أن الوضع الصحي للطفل محمد هيثم التميمي الذي أصيب بالرصاص الحي هو ووالده يوم الخميس الماضي ما زال خطيراً لكنه مستقر، إضافة إلى أن هناك رصاصة مستقرة في جمجمته، تسببت بورم في دماغه.