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قتيل وإصابة طفل بجريمة إطلاق نار بالرملة

الأحد 04 يونيو 2023 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل وإصابة طفل بجريمة إطلاق نار بالرملة



القدس المحتلة/ سما/

قُتل رجل وأصيب طفل بجروح، في وقت متأخر من الليلة الماضية، إثر جريمة إطلاق نار في مدينة الرملة بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر محلية بأن "رجل في الأربعينيات من عمره وطفل (16 عاماً) أصيبا بجروح في جريمة إطلاق نار وقعت بحي الجواريش في الرملة، ونقلا إلى المستشفى، إذ أعلنت الطواقم الطبية وفاة الرجل متأثراً بإصابته الحرجة، في حين وصفت حالة الطفل بالمتوسطة"،

وذكرت المصادر أن القتيل هو إسماعيل الشمالي.

وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948 منذ مطلع العام الجاري إلى 81 قتيلاً، بينهم 6 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة، وطفلان على الأقل.

وفي بلدة تل السبع بمنطقة النقب، أصيب رجل (45 عاماً) بجروح خطيرة جرى تعرضه لجريمة إطلاق نار، وجرى نقله إلى المستشفى.

ويشهد المجتمع الفلسطيني تصاعداً متواصلاً في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه "شرطة" الاحتلال عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ الأجهزة "الإسرائيلية" مع عصابات الإجرام.

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