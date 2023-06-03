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الحادثة الحدودية: غالانت يهاتف نظيره المصري ونتنياهو يصف العملية بـ"الخطيرة والاستثنائية"

السبت 03 يونيو 2023 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحادثة الحدودية: غالانت يهاتف نظيره المصري ونتنياهو يصف العملية بـ"الخطيرة والاستثنائية"



القدس المحتلة/سما/

هاتف وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وزير الدفاع المصري، محمد أحمد زكي، مساء السبت وحثه على "ضرورة التعاون المشترك في التحقيق بالعملية التي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين واستشهاد شرطي مصري عند الحدود لمنع عمليات أخرى مستقبلا".

وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن "غالانت شدد خلال حديثه مع وزير الدفاع المصري على أن العلاقات بين تل أبيب والقاهرة مهمة جدا لكلا البلدين، وعلى الطرفين العمل حتى لا تضر مثل هذه العملية على العلاقات الأمنية بين الجانبين".

واتفق الطرفان في ختام محادثتهما على التواصل المباشر بينهما من أجل ردع "عمليات إرهابية" في المستقبل وتعزيز العلاقات بين البلدين؛ حسبما جاء في البيان.

وقال المتحدث العسكرى المصري في بيان :  " قام الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بإجراء إتصال هاتفى بوزير الجيش الإسرائيلى " يواف جالانت " لبحث ملابسات حادث اليوم وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً .

نتنياهو: "العملية على الحدود مع مصر خطيرة واستثنائية"

ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، العملية على أنها "خطيرة واستثنائية"، مشيرا إلى أنه "سيجري التحقيق فيها حتى النهاية".

وصدر عن مكتب نتنياهو في وقت سابق، أن "العملية على الحدود هي عملية استثنائية ولا تمثل التعاون والعلاقات مع مصر"، وذلك في رسالة وجهها لوزراء الحكومة.

#نتنياهو #غالانت #مصر

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