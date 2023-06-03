رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

وكالات/سما/

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مساء اليوم السبت رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق بعدما قضى موسمين في صفوفه.



وقال سان جيرمان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شكرا ميسي".



وأضاف: "بعد موسمين في العاصمة، تنتهي المغامرة بين ليو ميسي وباريس سان جيرمان في نهاية السنة المالية 2022-2023. نتمنى له التوفيق والنجاح في باقي مشواره الاحترافي".



وكان مدرب نادي باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه قد أعلن يوم الخميس رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي بنهاية الموسم.



وستكون مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه كليرمون في الجولة الختامية من الدوري اليوم السبت الأخيرة لميسي، وقد طالب غالتييه الجماهير باستقباله بالطريقة التي يستحقها.



وظل مستقبل ميسي في سان جيرمان مثار شك كبير في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من قائد الأرجنتين لرويترز أنه تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.



كما أثيرت تكهنات حول عودته إلى برشلونة نادي صباه كما برز إنتر ميامي الأمريكي كوجهة محتملة.



وكان ميسي الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، قد انتقل إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين. ولم يجدد النجم الأرجنتيني عقده مع النادي الفرنسي.



وتوج اللاعب البالغ عمره 35 عاما، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر ويقترب من تعزيز رقمه القياسي بنيل الكرة الذهبية للمرة السابعة، بالدوري الفرنسي في موسمي 2021-2022 و2022-2023 مع سان جيرمان بجانب كأس السوبر الفرنسية 2022.