تفاصيل جديدة حول مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود مع مصر

القدس المحتلة/سما/

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت تفاصيل جديدة حول حدث إطلاق النار عند حدود مصر والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مجندين إسرائيليين، وتحييد المُسلّح.

ووفقاً للإذاعة العبرية، فإن شرطي مصري دخل من خلال ممر طوارئ مخصص لمرور القوات الإسرائيلية إلى الجانب المصري من الحدود في حالة الحاجة، ونفذ عملية إطلاق النار تجاه القوات الإسرائيلية.

وأضافت: "حوالي الساعة 4:15 كان هناك آخر اتصال مع الجنديين اللذين كانا في الموقع، وبعد 5 ساعات "حوالي الساعة 9:00" عثر عليهما مقتولان برصاص الشرطي".

وتابعت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "طائرة مسيرة هي التي رصدت الشرطي لاحقا، وكان على عمق كيلومتر ونصف داخل الحدود بعد تسلله وبدأت المواجهة وتبادل إطلاق النار معه".

كما وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن مقتل مجند ثالث في الاشتباك مع المسلح المصري صباح اليوم وإصابة مجند رابع".

في حين، نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عبر فيس بوك: "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".

وأضاف المتحدث العسكري المصري: "أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ( ۳ ) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد ( ۲ ) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".