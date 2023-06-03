نقابة الصحفيين تستكمل انتخاب هيئاتها

رام الله/سما/

عقد المجلس الإداري لنقابة الصحفيين اجتماعه الأول، اليوم السبت، بدعوة من هيئة رئاسة المؤتمر العام، وبحضور ممثلين عن هيئة الرئاسة ولجنة الانتخابات الخاصة بالنقابة والمستشار القانوني للنقابة.

وبعد التحقق من النصاب القانوني، ترأس الاجتماع الصحفي حسن عبد الجواد بصفته أكبر الأعضاء سنا.

وقدم د. طالب عوض تقريرًا عن عمل لجنة الانتخابات، أشار فيه الى أن النظام الداخلي للنقابة وإجراءاتها تعتبر من أفضل أنظمة النقابات، وقدم التهاني للقائمة الفائزة.

كما قدم الصحفي كامل جبيل ملخص عمل هيئة رئاسة المؤتمر العام، مؤكدًا أهمية النقاشات والقرارات التي اتخذها المؤتمر، فيما تلت عضو هيئة رئاسة المؤتمر الصحفية سمر ثوابتة، أهم القرارات والتوصيات التي أقرها المؤتمر العام.

وتلا عرض التقارير انتخاب هيئة رئاسة المجلس الإداري، حيث انتخب الصحفي وليد نواف رئيسًا للمجلس، والصحفي نادر القصير نائبًا للرئيس، والصحفية بيداء أبو معمر أمينة للسر.

ثم ترأس الجزء الثاني من الاجتماع رئيس المجلس الإداري المنتخب، وطلب من ممثل قائمة "شهداء الصحافة الفلسطينية" الصحفي عايد عويمر تسمية ممثلي القائمة للأمانة العامة، وحظي ممثلو القائمة بترحيب المجلس ومباركته.

ووفقًا للمعطيات، ضمت تركيبة المجلس الإداري 19 صحفية من أصل 63 عضوًا، كما أن 45 من أعضائه يدخلون المجلس لأول مرة بنسبة تجديد بلغت 71%، فيما بلغت نسبة التجديد في الأمانة العامة 66% وبما يمثل 14 عضوًا جديدًا، بينما احتفظ 7 أعضاء فقط من الأمانة العامة السابقة بمواقعهم.

وفور اعتمادها، عقدت الأمانة العامة الجديدة للنقابة أول اجتماع لها، حيث انتخبت بالإجماع ناصر أبو بكر نقيبًا للصحفيين، وكل من عمر نزال وتحسين الأسطل نائبين للنقيب، واستكملت توزيع المهام بين أعضائها على النحو التالي:

1- ناصر أبو بكر – نقيبًا للصحفيين

2- عمر نزال – نائبًا للنقيب ورئيسًا للجنة الإعلام والعلاقات العامة

3- تحسين الأسطل – نائبًا للنقيب

4- مديحة الأعرج – أمينة للسر

5- محمد اللحام- أمينًا للصندوق ورئيسًا للجنة الحريات

6- منتصر حمدان – رئيسًا للجنة التدريب وتطوير الصحفيين

7- شروق الأسعد – رئيسة للجنة الإعلام الالكتروني

8- رانيه الحمد الله – رئيسة للجنة الحقوق النقابية

9- ريما العملة – رئيسة للجنة النوع الاجتماعي

10- عبير البرغوثي – رئيسة للجنة أخلاقيات المهنة

11- حسن أبو الرب – رئيسًا للجنة العلاقات العربية والخارجية

12- جهاد القواسمه – رئيسًا للجنة العضوية

13- بلال غيث الكسواني – رئيسًا للجنة القدس، ولجنة النشاطات

14- أيمن النوباني – رئيسًا للجنة المصور الصحفي

15- حسني شيلو – رئيسًا للجنة الخدمات

فيما ارجأ أعضاء الأمانة العامة في غزة توزيع المهام بينهم لاجتماع قادم، وهم:

16- عاهد فروانه

17- سامي عيسى

18- علا كساب

19- سلمان بشير

20- وليد عبد الرحمن

21- وسام زغبر

وقررت الأمانة العامة تكليف رؤساء اللجان بتشكيل لجانهم وفق ما ورد في النظام الداخلي للنقابة، وبوضع خطط عمل للجان المتخصصة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للنقابة، وعرضها في الاجتماع القادم الذي سيكون ورشة عمل مطوّلة.