  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تحقيق مصري - إسرائيلي مشترك في الحادثة الحدودية

السبت 03 يونيو 2023 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيق مصري - إسرائيلي مشترك في الحادثة الحدودية



القدس المحتلة/سما/

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحقيقا ميدانيا مشتركا مع الجيش المصري بمشاركة مسؤول مصري رفيع، لم يتم تسميته، على الحدود؛ في عملية اطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيلييين واستشهاد شرطي مصري.

جاء ذلك وفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم السبت.

ويتمحور التحقيق الإسرائيلي حول ما إذا كان الشرطي المصري قد نفذ العملية من دواعي شخصية أو على خلفية انتمائه لتنظيم مثل "داعش" أو حركة "حماس"؛ حسبما نقل موقع "واينت" عن مسؤولين إسرائيليين.

وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، تحقيقا ميدانيا في مكان وقوع الاشتباك إلى جانب مسؤولين آخرين في الجيش الإسرائيلي.

وقال هليفي "نحقق في العملية بشكل معمق ومشترك مع الجيش المصري، على أن نستخلص الدروس اللازمة"، مشيرا إلى أن "الحديث يدور عن عملية صعبة، إذ أن الجنود والمجندات أدوا مهامهم المطلوبة ومنعوا إلحاق الأذى بجنود آخرين في الجيش الإسرائيلي".

وأكد قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أن تحقيقا مشتركا يجري مع الجانب المصري في أعقاب العملية، مشيرا إلى أن التحقيق سيكون شاملا بما يشمل فحص كافة الاتجاهات.

وأضاف "لا أرى إشكالية في كل ما يتعلق بتعليمات فتح إطلاق النار، وبعد التحقيق سنبحث هذا الجانب أيضا".

وذكر مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل، أن مصر أبدت لإسرائيل عدم معرفتها نوايا الشرطي وأن لا علم لديها بما حصل، فيما عبرت عن استعدادها للتعاون في التحقيق؛ حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11").

وقُتل جندي ومجندة إسرائيليان عند الحدود المصرية بحدث "أمني استثنائي" فجر اليوم السبت؛ وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شرطيا مصريا، ظهر اليوم، تمكن من اجتياز الحدود واشتبك مع دورية للجيش.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، أن جنديا ثالثا قُتل في عملية الاشتباك مع الشرطي المصري.

#مصر #اسرائيل #مقتل 3 جنود اسرائيليين

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : الجيش الاسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق

"إسرائيل" تغرق في الظلام..

أول تعليق من القوات المسلحة المصرية على مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري

غضب في "إسرائيل"من تصريحات حاليفا عن حزب الله.. وهذا هو السبب العملي لعدم دعوة بايدن لنتنياهو

انفجار عرضي في موقع للمقاومة غرب مدينة غزة

تفاصيل جديدة عن "كارثة عملاء المخابرات" في إيطاليا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-03_14-01-15

احتفاء واسع بالشرطي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين (شاهد)

photo_2023-06-03_13-58-30

تحقيق إسرائيلي يكشف عن ثغرات ساعدت الشرطي المصري على التسلل وقتل 3 جنود

نتنياهو يوجه رسالة لوزرائه بشأن "الحدث الأمني" عند الحدود المصرية

photo_2023-06-03_13-11-00

أول تعليق من القوات المسلحة المصرية على مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري

photo_2023-06-03_13-56-04

صور: الكشف عن هوية قتلى جنود الاحتلال عند الحدود المصرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية