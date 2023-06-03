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إيران: عجلة الزمن لا تدور لصالح إسرائيل وأمريكا

السبت 03 يونيو 2023 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: عجلة الزمن لا تدور لصالح إسرائيل وأمريكا



طهران/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم السبت، إن عجلة الزمن لا تدور لصالح أمريكا وإسرائيل.


ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، أكد من خلالها أن أمريكا اتبعت النهج الأحادي على مر العقود وأضعفت النظام التعددي.


ولم يكتف كنعاني بذلك، بل أضاف أن الولايات المتحدة قوضَّت مصداقية الأمم المتحدة المتحدة، وقامت باستغلال حق النقض "الفيتو" لدعم "نظام الفصل العنصري الصهيوني"، على حد قوله.



ولفت كنعاني إلى أنه تم انتخاب أعضاء الأمم المتحدة، الرئيس الجديد للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 78، يوم الخميس الماضي، في وقت انتخبت إيران كواحدة من 21 نائبا لرئيس هذه الجمعية، وفقا للتقسيم الجغرافي.


ويتم انتخاب 6 ممثلين من البلدان الأفريقية، و5 ممثلين من دول آسيا والمحيط الهادئ، وممثل واحد من دول أوروبا الشرقية، فضلا عن ممثلين اثنين من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين اثنين أيضا من دول أوروبا الغربية و5 ممثلين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

#ايران #اسرائيل #امريكا

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