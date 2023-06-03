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سليمان خاطر جديد..

احتفاء واسع بالشرطي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين (شاهد)

السبت 03 يونيو 2023 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتفاء واسع بالشرطي المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

لاقت العملية التي نفذها شرطي مصري على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان الجيش المصري أن منفذ العملية هو عسكري مصري.

واستذكر رواد مواقع التواصل عملية نفذها الجندي المصري، سليمان خاطر قبل نحو 38 عاما، قرب منطقة حدود مع دولة الاحتلال، وقتل 5 إسرائيليين في تشرين الأول/ أكتوبر 1985، فيما غرد الكثيرون على وسم "#سليمان_خاطر"، معتبرين ما جرى "بطولة" وتعبيرا عن حقيقة العلاقة بين المصريين ودولة الاحتلال.

والسبت، قتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب آخر، فيما استشهد شرطي مصري خلال اشتباك مسلح دام ساعات قرب معبر العوجا "نيتسانا" على الحدود المصرية مع دولة الاحتلال، في حادث اعتبره رئيس وزراء الاحتلال مؤلما، لكنه لن يؤثر على التعاون الأمني مع مصر.


وكان الجندي المصري سليمان خاطر قتل 5 إسرائيليين وجرح 7 آخرين، أثناء قيامه بنوبة حراسته المعتادة في منطقة رأس برقة جنوب سيناء في النقطة "46" في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1985، بعدما فوجئ بمجموعة من الإسرائيليين يحاولون تسلق الهضبة، التي تقع عليها نقطة حراسته، والتي يصل ارتفاعها لنحو 15 مترا.

وتاليا أبرز التعليقات على العملية الحدودية:

#مصر #سليمان خاطر

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