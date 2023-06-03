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جيش الاحتلال يغلق الطرق والمحاور المؤدية إلى المنطقة الحدودية مع مصر

السبت 03 يونيو 2023 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يغلق الطرق والمحاور المؤدية إلى المنطقة الحدودية مع مصر



القدس المحتلة/سما/

أغلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الست 3 يونيو 2023، جميع الطرق والمحاور التي تؤدي إلى المنطقة الحدودية مع مصر، بعد الحدث الأمني الذي أدى إلى مقتل 3 من جنوده وارتقاء شرطي مصري.

وذكرت مصادر عبرية: " أن جيش الاحتلال أغلق 12 شارعًا قرب الحدود المصرية الفلسطينية؛ للبحث عن مسلّحين محتملين جدد بعد الاشتباكات ومقتل 3 من جنود الاحتلال". وفق قولها.

وقاال المراسل العسكري للقناة الـ13 العبرية ألموغ بوكير: "في أعقاب الحادث الأمني على الحدود المصرية، قامت شرطة المنطقة الجنوبية بإغلاق المواقع التالية:
طريق 241 تقاطع أوريم.
طريق 232 تقاطع ماجن.
طريق 234 تقاطع تسئليم.
طريق 40: مفرق مشأبيم، مفرق متلليم، مفرق ناؤوت هوفاف، مفرق هنيغيف.
الطريق السريع 25 غرب نتيفوت.
طريق 232 شعار هنيغف.
طريق 90 الحاجز الشمالي.
الطريق 12.

وقتل ثلاثة جنود "اسرائيليين" وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت 3 يونيو 2023، إثر حدث أمني وقع قرب الحدود المصرية - "الاسرائيلية".

وأعلنت مصادر عبرية، عن ارتقاء المنفذ "، إذ كان يرتدي زي شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية "الاسرائيلية" واشتبك مع جنود الاحتلال.

#جيش الاحتلال الاسرائيلي

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