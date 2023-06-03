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شاهد: لحظة نقل قتلى الجنود الإسرائيليين عند الحدود المصرية

السبت 03 يونيو 2023 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لحظة نقل قتلى الجنود الإسرائيليين عند الحدود المصرية



القدس المحتلة/سما/

تداولت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، في مقطع مصور  لحظة نقل قتلى جنود الاحتلال الاسرائيلي الثلاثة عقب تبادل إطلاق النار قرب الحدود المصرية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "منفذ عملية قتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر هو شرطي مصري".

وأعلنت مصادر عبرية، عن ارتقاء المنفذ "، إذ كان يرتدي زي شرطي مصري اقتحم الحدود المصرية "الاسرائيلية" واشتبك مع جنود الاحتلال.

وبيّن الإعلام العبري، أن الحدث الأمني على الحدود المصرية لم يكن متوقعًا ومفاجئ لقوات الاحتلال، مشيراً إلى أن الحدث متواصل قرب الحدود المصرية ولا يزال البحث مستمرًا عن آخرين.

#جنود الاحتلال #حدث امني #مصر

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