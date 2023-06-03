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نتنياهو يوجه رسالة لوزرائه بشأن "الحدث الأمني" عند الحدود المصرية

السبت 03 يونيو 2023 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوجه رسالة لوزرائه بشأن "الحدث الأمني" عند الحدود المصرية



القدس المحتلة/سما/

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه، أن الحادث على الحدود المصرية "استثنائي" ولا يعبر عن التعاون مع مصر.


جاء ذلك وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عقب هجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر من الجيش الإسرائيلي وإصابة رابع فضلا عن مقتل منفذ الهجوم والذي تقول إسرائيل إن شرطيا مصريا نفذه بعد تسلله عبر الحدود بين البلدين.


وقالت هيئة البث: "أبلغ مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الوزراء في حكومته أن الحادث على الحدود المصرية استثنائي ولا يمثل التعاون الأمني ​​والعمل المشترك لإسرائيل ومصر في الحفاظ على الأمن في منطقة الحدود".

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن الجيش الإسرائيلي، استشهاد "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود مصر وفلسطين المحتلة ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.

#نتنياهو

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