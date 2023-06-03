ابو حسنه : حصلنا على تعهدات جديدة بـ107 ملايين دولار والوضع المالي صعب للغاية

القدس المحتلة/سما/

أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لرئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، "وجود تعهدات مالية جديدة للمنظمة الأممية بقيمة 107 مليون دولار".

وأوضح أبو حسنة، في تصريحات اذاعية أن "من بين الـ107 مليون دولار، 52 مليون، للميزانية العامة للأونروا والباقي لبرنامج الطوارئ".

وقال: "هناك مشكلة كبيرة لازالت تواجه أونروا في بداية أيلول/سبتمبر المقبل، وهي مشكلة السيولة".

وأضاف: "حتى الآن حصلنا فقط منذ بداية العام حتى مؤتمر التعهدات على نصف ما تطلبه الأونروا حتى نهاية هذا العام، وهو 840 مليون دولار".

وقال التعهدات التي اعلن عنها بالامس والتي بلغت 802 مليون دولار هي تعهدات قديمة ومتعددة السنوات والحديد منها فقط هو مبلغ الـ 107 مليون دولار.

وتابع: "نحن في أزمة كبيرة، والأونروا على وشك الانهيار المالي، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وشدد "أبو حسنة" على أن أهم الدول التي كانت تقدم مساعدات للأونروا أبلغتهم بنيتها تخفيض المساعدات التي تقدم سنويا، قائلا: "هذا يضعنا أمام معضلة خطيرة للغاية ويهدد تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "هناك جهود كبيرة تبذل على أعلى المستويات بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض عام الأونروا فيليب لازاريني وفريقه، من أجل تجنيد الأموال حتى نهاية العام".

وتدعم الأونروا نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وغزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ولبنان، وسوريا.