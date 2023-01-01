أول تعليق من القوات المسلحة المصرية على مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري

القدس المحتلة/سما/

علقت القوات المسلحة المصرية اليوم السبت، على عملية إطلاق النار التي وقعت عند الحدود المصرية والفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين واستشهاد شرطي مصري.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان: "فجر اليوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات .. وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ( ۳ ) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد ( ۲ ) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

و أضاف: "جارى إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وتابع: "خالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين .

وقتل جندي ومجندة إسرائيليان عند الحدود الفلسطينية المحتلة - المصرية بحدث "أمني استثنائي" فجر اليوم السبت؛ وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شرطيا مصريا، ظهر اليوم، تمكن من اجتياز الحدود واشتبك مع دورية للجيش.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، أن جنديا ثالثا قُتل في عملية الاشتباك مع الشرطي المصري.

وذكر بيان للجيش أنه قتل جندي خلال تبادل لاطلاق نار مع الشرطي المصري داخل الأراضي المحتلة في منطقة اللواء الإقليمي فاران. كما أصيب ضابط صف بجروح طفيفة نقل على اثرها لتلقي العلاج في المستشفى.



وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إننا نحقق بالتعاون مع الجيش المصري في العملية التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين قرب الحدود.

ووفق مصادر إسرائيلية، فإن مسلحا واحدا اشتبك مع دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، بعد ساعات من مقتل المجندين، وتسبب بإصابات اثنين، فيما شاركت مروحية حربية إسرائيلية واحدة على الأقل في التمشيط.

ويجري الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط وبحث في المنطقة تحسبا من وجود مسلحين آخرين.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه عثر على الجندي والمجندة وقد فارقا الحياة خارج برج المراقبة بعد فقدان الاتصال معهم، ووفق التقديرات الإسرائيلية فإنهما قتلا بين الساعات السادسة والسابعة صباحا.

وأضافت أنه قرابة الساعة الثانية فجرا جرى إحباط محاولة تهريب مخدرات على بعد 3 كيلومترات من نقطة المراقبة، وأن المهربين استخدموا السلالم وسمع صوت إطلاق رصاص خلال عملية التهريب.

وأوضحت المصادر أن المجندين أبلغوا عن سماع أصوات إطلاق نار، وعثر عليهما لاحقًا بجوار برج المراقبة.

وتستبعد التقديرات الإسرائيلية أن تكون العملية التي نفذها الشرطي المصري على صلة بإحباط عملية التهريب.

وفي وقت لاحق، ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يجري تحقيقًا ميدانيًا برفقة قائد فرقة 80 الإقليمية وقادة آخرين.

وأجرى وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانت، مشاورات أمنية مع كبار القادة العسكريين ورئيس أركان الجيش وكبار ضباط الأجهزة الأمنية.