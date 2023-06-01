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الاقتصاد بغزة تتلف كميات كبيرة من الحبش في خانيونس والوسطى ..صور

السبت 03 يونيو 2023 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تتلف كميات كبيرة من الحبش في خانيونس والوسطى ..صور



غزة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، أنها طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة أتلفت كميات كبيرة من الحبش الغير صالحة للاستخدام الأدمي في محافظتي خانيونس والوسطى بقطاع غزة.

وذكرت وزارة الاقتصاد، أن طواقمها كثفت من الجولات على مذابح الحبش ومتابعة بيع اللحوم بداخلها، مشيرةً إلى أنها ضبطت واتلفت أكثر من 11368كيلو في محافظة خانيونس، و1000 كيلو جرام في محافظة الوسطى لعدم صلاحيتها بعد نفوقها بس موجة الحر الشديد.

وأكدت أن الطواقم ضبطت 812 حبشة مذبوحة ولم يتم تنظيفها خلال 15 زيارة نقذتها الطواقم في محافظتي خانيونس والوسطى، موضحةً أنها شارك في الجولات التفتيشية وزارة الاقتصاد ومباحث التموين ووزارة الصحة ووزارة الزراعة.

وتتابع الإدارة العامة لحماية المستهلك منذ ساعات الصباح المطاعم والمذابح للتأكد من سلامة الطعام وسلامة اللحوم التي يتم بيعها للمواطنين، وفق الوزارة.

ونوهت إلى انها : "لن تسمح لأحد بالتلاعب بحياة المواطنين وستتخذ المقتضى القانوني بحق المخالفين".

 

اتلاف حبش في غزة اليوم 2023
اتلاف حبش في غزة 2023
اتلاف حبش في غزة 2023

#الاقتصاد بغزة #الحبش

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