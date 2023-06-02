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معاريف : الجيش الاسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق

السبت 03 يونيو 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : الجيش الاسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة عبرية، مساء الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لسيناريو ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة، وبالتالي لجوئه لتنفيذ حملات عسكرية واسعة قد تستمر أيامًا في شمالي الضفة الغربية المحتلة؛ ولاسيما بعد موجة العمليات الأخيرة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية  إن "هناك مناطق محتملة لتلك الحملات العسكرية المتوقعة، منها البلدة القديمة في نابلس ومخيم جنين الذي ما زال يعتبر بيئة خصبة لنمو خلايا المقاومة".

وأشار المراسل العسكري في الصحيفة "تال ليف رام" إلى أن القرار قد يتخذ بشن عمليات عسكرية واسعة النطاق بمناطق شمالي الضفة سعياً للقضاء على الخلايا العسكرية ومصادرة الأسلحة، الأمر الذي يعني استقدام قوات عسكرية كبيرة مع فرصة لوقوع إصابات في صفوفها.

في حين يرى المراسل أن حملات عسكرية كبيرة في الضفة ستكون مرتبطة بعدد قتلى كبير في صفوف الفلسطينيين ما يعني إمكانية دخول قطاع غزة على خط المواجهة وتعقيد الأمور بشكل أكبر.

ويرى أن وقوع عملية كبيرة في الضفة ستعجل من القرار في شن عملية عسكرية كبيرة شمالي الضفة الغربية، حيث وضع القرار تحت تصرف المستوى السياسي الإسرائيلي.

#جيش الاحتلال #الجيش الاسرائيلي #الاحتلال #الضفة الغربية

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