الداخلية بغزة: قرابة نصف مليون مواطن استجموا على شاطئ البحر أمس الجمعة

غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم، اليوم السبت، إن قرابة نصف مليون مواطن قضوا أوقاتهم بالاستجمام على شاطئ البحر على امتداد الشريط الساحلي للقطاع، أمس الجمعة، في ظل موجة الحر الشديد.

وأضاف البزم في تصريح له، "لم تسجل أية حوادث من شأنها تعكير صفو المواطنين برغم هذه الأعداد والحشود الكبيرة من المصطافين".

وتابع، "نشيد بجهود أجهزة وزارة الداخلية إلى جانب طواقم البلديات في القيام بواجبها وفق إجراءات خطة الصيف، بتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين وتسهيل الحركة على امتداد خط الساحل والطرق المؤدية، والانتشار المكثف للأجهزة المختصة".