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"الإعلامي الحكومي" يُعلن سلسلة إجراءات وتدابير خدماتية تُهم المواطنين

السبت 03 يونيو 2023 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الإعلامي الحكومي" يُعلن سلسلة إجراءات وتدابير خدماتية تُهم المواطنين



غزة / سما /

أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم السبت، سلسلة إجراءات وتدابير خدماتية يهم عموم المواطنين.

في حديث لبرنامج مع الناس عبر إذاعة "صوت الأقصى"، استعرض جملة هذه التدابير، والتي بدأها بالإعلان عن "جاهزية جميع المؤسسات الحكومية ووزارة التربية والتعليم والداخلية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء المناسبة".

وكما أعلن عن تجهيز قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء بغزة بعد تطويره وسيتم فتحه خلال أيام.

وفي السياق، أعلن معروف عن حصول الموافقة على رؤيا قدَّمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير خدمات ومرافق شارعي صلاح الدين والرشيد من صيانة وترميم.

ومن بين التدابير الحكومية أيضاً، أعلن معروف عن تخصيص قطعة أرض في منطقة المشتل بمدينة غزة لوكالة الغوث لإنشاء مدرسة تعليمية في المنطقة.

وأشار إلى تكليف وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم خطة عمل لمواجهة قرارات توقف برامج الأغذية العالمي، من تقديم بعض الخدمات للأسر الفقيرة والتواصل مع الجهات المختصة لتوضيح تأثيرها عليهم.

وختم حديثه بالإفصاح عن "تقديم مذكرة إفراج لبعض النزلاء لوزارة العدل نظرًا لحسن السير والسلوك وبالتزامن مع مناسبة عيد الأضحى المبارك".

#المكتب الإعلامي الحكومي #المواطنين #غزة

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