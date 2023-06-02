أردوغان ينصب رئيساً لتركيا اليوم

وكالات / سما /

يُنصب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت ، رئيسا لتركيا حيث يؤدي اليمين الدستوري رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة تنتهي في 2028، بعدما تمكن الأسبوع الماضي من الفوز على منافسه كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة بـ .1852 في المئة من الأصوات

فإن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، ثم سيزور ضريح كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية ، بحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون.

حضور رسمي كبير

تستقبل العاصمة التركية أنقرة السبت، عددا من القادة والزعماء من مختلف دول العالم، بغية حضور مراسم تنصيب الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة.

ومن المتوقع حضور 21 رئيس دولة و57 مسؤولا من دول مختلفة حفل التنصيب، وفقما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وسيشارك في مراسم تنصيب أردوغان الرؤوساء الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دانيس ساسو.

وسيحضر المراسم أيضا كل من رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، وشمال مقدونيا ستيفو بينداروفسكي، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورواندا بأول كاغامي، فضلا عن الرؤساء السنغالي ماكي سال، والصومالي حسن شيخ محمود، والتوغولي فاوري إسوزيمنا، والتركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، والبنغالي محمد شهاب الدين تشوبو، والغيني مامادي دومبويا.

وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات، يوم الخميس، النتائج النهائية لجولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد 28 مايو، وحصل فيها أردوغان على 52.18 في المئة من الأصوات، مقابل 47.82 في المئة لمنافسه مرشح المعارضة كليجدار أوغلو.