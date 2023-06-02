إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (28 مايو- 2 يونيو 2023).

وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت 13672 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11886 وافدين.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 13672 مواطناً 111 أجنبيًا، و48 من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 11886 مواطناً، و134 أجنبياً، و22 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.