الإعلام العبري يكشف تفاصيل "حدث خطير" في "تل أبيب"

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس الجمعة، فلسطينيًا من سكان بلدة دورا في الخليل، داخل مركز تجاري في حولون جنوب تل أبيب.

وأفاد موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، بأن المعتقل انتحل هوية إسرائيلي من سكان الناصرة، وتقدم لوظيفة حارس أمن في المركز التجاري.

وأضافت: "تبين أن المعتقل حصل على مسدس من شركة الأمن التي وظفته في المركز، وأنه لديه ماضٍ جنائي كبير".

وكشفت الحادثة بعد أن وصل إخطار للإسرائيلي الذي انتحلت هويته حول رخصة سلاح مسجلة باسمه، فقدم شكوى للشرطة الإسرائيلية التي تحركت فورًا باتجاه الشركة الأمنية وحصلت على معلومات عن مكان المنتحل للهوية ليتبين أنه فلسطيني.

ووصفت الحادثة بأنه فشل أمني ذريع كان من الممكن أن يستخدم لتنفيذ هجوم خطير.