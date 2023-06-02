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صدامات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين

السبت 03 يونيو 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صدامات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين



القدس المحتلة / سما /

شهدت مدينة قيسارية في الداخل المحتل، الليلة الماضية، صدامات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية، ومحتجين وصلوا لمكان منزل رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو.

 

واتهم المحتجون، الشرطة الإسرائيلية، بالاعتداء عليهم والتسبب بإصابة أحدهم وكسر أنفه، فيما اتهمتهم الشرطة بالاعتداء على عناصرها.

 

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 متظاهرين بينهم الناشط موشيه ريدمان أحد أبرز النشطاء الذين يقودون الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو بسبب ما يعرف بـ "الإصلاحات القضائية".

 

وبعد منتصف الليل انتقل الاعتصام إلى بوابات محطة شرطة مدينة الخضيرة، حيث تصاعدت المواجهة وتم اعتقال تسعة آخرين. كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

 

وتطورت مظاهرة الليلة الماضية بشكل عفوي، بعد أن بدأت في مكان تواجد تنياهو، في تل أبيب، ومن ثم انتقل المتظاهرون إلى محيط منزله في مدينة قيساريا بعد أن علموا بأنه توجه إلى هناك.

#الشرطة الإسرائيلية #محتجين

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