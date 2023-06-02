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الاحتلال يغلق حاجز بيت فوريك ويقتحم المنطقة الشرقية من نابلس

السبت 03 يونيو 2023 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حاجز بيت فوريك العسكري، واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من خلاله، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ويعتبر حاجز بيت فوريك العسكري المنفذ الوحيد لأهالي بيت فوريك وبيت دجن شرق نابلس، ولا يوجد طرق بديلة أخرى لسلوكها من أجل الوصول إلى القريتين.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، وشرعت بعمليات تمشيط في المكان، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

#نابلس #الاحتلال #حاجز بيت فوريك

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