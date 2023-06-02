رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها خبر استقبال الرئيس محمود عباس، رؤساء الأندية الأردنية المشاركة في بطولة القدس والكرامة.

كما ركزت على خبر وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات الجمعة في مناطق عدة من الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل رؤساء الأندية الأردنية المشاركة في بطولة القدس والكرامة

- إصابات في كفر قدوم وبيت دجن والاحتلال يقتحم الأقصى ويقمع فعالية سلمية في مسافر يطا

- الاحتلال يدرس شن عدوان واسع شمال الضفة

- غوتيريش: «الأونروا» على وشك الإنهيار المالي

- الشرطة والنيابة تحققان بظروف مقتل فتاة في نابلس

- فلسطين ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى المكسيك إلى سفارة

- استطلاع للرأي يظهر ارتفاع شعبية "غانتس" وتراجع "الليكود" و "بن غفير"

- تحذير من سياسة الاحتلال بالاغتيال التدريجي للأسير المحرر محمد زهران

- العشرات يصلون الجمعة قرب مسجد اللجون المهجرة

- عشرات القتلى ومئات الجرحى بحادث قطارات في الهند

- اتفاق في اللحظة الأخيرة يجنب الولايات المتحدة تخلفا غير مسبوق عن سداد الديون

* "الأيام":

- عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة وصد اقتحامين استيطانيين في أريحا وقريوت

-إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار قرب نابلس

- "معاريف": استعدادات لاحتمال توسيع العمليات العسكرية بالضفة ومخاوف من تصعيد مع القطاع

- شرطة الاحتلال تعتدي على متضامن في الشيخ جراح

- القدس: تهديد بإخلاء وشيك لعائلة صب لبن من منزلها بالبلدة القديمة

- إسرائيل: نشوب حرائق وانقطاعات واسعة للكهرباء بفعل درجات حرارة قياسية

- غوتيريس يحذر من انهيار «أونروا» ويحث الدول المانحة على دعمها مالياً

- بلينكن يزور السعودية الثلاثاء: شريك استراتيجي مهم ونركز على المستقبل

- استطلاع إسرائيلي: أسهم «غانتس» ترتفع وشعبية «نتنياهو» تتراجع

- الهند : 80 قتيلاً وأكثر من 850 جريحاً بحادث اصطدام بين قطارات

- الخرطوم: قصف مدفعي وتعزيزات للجيش غداة العقوبات الأميركية

- واشنطن تطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات "لتحسين حياة الفلسطينيين"!!

* "القدس":

- طرد سكان مسافر يطا بأمر من «العليا» وإقامة 6 بؤر استيطانية مكانهم

- إصابات خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان واعتقال متضامنين أجانب

- اجبار مقدسي في ام طوبا على هدم منزله ذاتيا

- الكشف عن مهمة ضابط «الموساد» الذي غرق في إيطاليا

- واشنطن تتبرع بأكثر من 153 مليون دولار لـ "الاونروا"

- G4S تقرر سحب استثماراتها بالكامل من إسرائيل

- اندلاع مئات الحرائق بسبب الحر الشديد منها 250 بالضفة

- المجر والتشيك تمنعان اعتماد تقرير أوروبي ضد إسرائيل