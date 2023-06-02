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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات في الهند إلى 288

السبت 03 يونيو 2023 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات في الهند إلى 288



وكالات / سما /

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام ثلاثة قطارات في شرق الهند إلى 288 قتيلا على الأقل، وفق ما أفاد المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي.

وأكد سارانغي اليوم السبت، أن أكثر من 850 آخرين أصيبوا أيضا بجروح جراء هذا الحادث الذي وقع مساء الجمعة، وسط مخاوف من أن يكون هناك عالقين كثر تحت العربات.

وأظهرت لقطات بثّتها محطات محلية، مقصورات محطّمة وعشرات الركاب ممدّدين على جوانب المسار قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.

وأشار سارانغي إلى أن عدد القتلى "آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

وتعمل فرق الإغاثة على انتشال مصابين من الحطام، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

#ضحايا #حادث القطارات #الهند

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