طقس فلسطين: أجواء حارة وانخفاض درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت2023-06-03، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف وحاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ومعتدل في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: 2023-06-04

يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.