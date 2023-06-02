مقتل 207 على الأقل وإصابة 900 في تصادم 3 قطارات بشرق الهند (صور وفيديوهات)

وكالات

أفادت تقارير إعلامية بأن 207 أشخاص لقوا حتفهم ونقل أكثر من 900 جريح إلى المستشفيات في الهند بعد خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه بقطار ركاب آخر وقطار بضائع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا اليوم الجمعة.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا، سودانشو سارانغي، في تصريح لوكالة فرانس برس "لدينا أكثر من 200 قتيل بحسب آخر تعداد والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

وصرح المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا بأنه تم نقل أكثر من 900 جريح إلى المستشفيات.

وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر اليوم الجمعة قائلا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم “كل المساعدة الممكنة” للمتضررين.

وقال مسؤولون في السكك الحديدية إن القطار “كوروماندل إكسبرس” الذي ينطلق من كولكاتا إلى تشيناي اصطدم بقطار ركاب آخر هو “هوراه سوبرفاست إكسبرس”.

وأفادت تقارير صحافية في وقت سابق بأن الحادث وقع بين كوروماندل إكسبرس وقطار بضائع.

وقال نافين باتنايك رئيس وزراء أوديشا إن أولوية السلطات هي “نقل الأحياء إلى المستشفيات، وهذا هو شاغلنا الأول”.













