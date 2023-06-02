لازاريني: لا تمويل لدينا في سبتمبر لفتح مدارسنا ومواصلة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين

نيويورك/سما/

اعلن فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان الوكالة لا تملك اي تمويل لمواصلة برامجها وفتح مدارسها في بداية سبتمبر القادم مناشدا العالم بالتدخل وانقاذ اللاجئين الفلسطينيين ومنظمتهم الذي تواجه تهديدا وجوديا.

وقال لازاريني في مؤتمر التعهدات الذي يعقد على خامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك "أننا بحاجة ماسة إلى مبلغ إضافي قدره 75 مليون دولار أمريكي لمواصلة تقديم المواد الغذائية لاكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة" موضحا "نحن بحاجة إلى تمويل إضافي للحفاظ على المساعدات النقدية والغذائية لـ 600،000 لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان والأردن".



وقال لازاريني "سيكون للفشل في جمع الأموال اللازمة تداعيات بشرية وسياسية وأمنية هائلة على المنطقة وخارجها".

خطاب مفوض الاونروا في مؤتمر التعهدات في نيويورك :

أود أن أعرب عن تقديري لرئيس الجمعية العامة على عقد هذا المؤتمر.



كما أنني ممتن لكم ، السيد الأمين العام ، على وجودكم هنا اليوم وعلى تفانيكم والتزامكم بولاية الأونروا وحقوق لاجئي فلسطين.



اسمحوا لي أيضًا أن أرحب بلين وأحمد ، وهما طالبان من الأونروا من الأردن وقطاع غزة ، على التوالي. اليوم ، يقدمون لنا صوت نصف مليون طالب في الأونروا.



السيدات والسادة،



كثيرا ما يتم الإشادة بالأونروا لنتائجها وتأثيرها على حياة لاجئي فلسطين ، على الرغم من العديد من الأزمات.



على مدى الأشهر القليلة الماضية ، شهدت المنطقة تصعيدًا جديدًا في قطاع غزة ، وزلزال في سوريا ، ومستويات غير مسبوقة من العنف في جميع أنحاء الضفة الغربية ، وانهيار مالي في لبنان ، وانتعاش اقتصادي بطيء من COVID في الأردن.



في جميع أنحاء ، استمرت خدمات الأونروا في العمل.



واصل الفتيان والفتيات من لاجئي فلسطين الذهاب إلى أكثر من 700 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أنحاء المنطقة.



واصل اللاجئون الشباب دراسة تكنولوجيا الطاقة المتجددة وصيانة السيارات الهجينة في مراكزنا التدريبية.



تلقى ما يقرب من مليوني لاجئ رعاية صحية في عياداتنا.



تلقى مليونا من أفقر الفقراء مساعدات غذائية ونقدية.



أثناء تشغيل جميع هذه الخدمات ، قمنا بتحسين تقديم الخدمات من خلال الرقمنة واتخذنا خطوات نحو الاستدامة البيئية.السيد الرئيس،



لا ينبغي أن تعمينا كوسة وعزيمة لاجئي فلسطين في مواجهة المحن والتهجير عن المأساة الإنسانية الكامنة التي تتكشف.



في قطاع غزة ، إلى جانب الدمار وفقدان الأرواح وسبل العيش ، نواجه أزمة نفسية واجتماعية ذات عواقب بعيدة المدى. نصف طلاب الأونروا هناك مصابون بصدمات نفسية ويحتاجون إلى دعم متخصص لمواصلة التعلم.



في لبنان ، تصعد أعداد متزايدة من اللاجئين ، وأحيانًا عائلات بأكملها ، على متن قوارب الموت إلى أوروبا بدافع اليأس.



تركت اثني عشر عامًا من الصراع والأزمات في سوريا العديد من اللاجئين دون خيار آخر سوى العودة للعيش وسط أنقاض منازلهم مع وصول محدود إلى الخدمات الأساسية.



في هذا السياق ، تعتبر خدمات الأونروا بالنسبة للعديد من اللاجئين المصدر الوحيد للحياة الطبيعية. وفي بعض الحالات ، المصدر الوحيد للأمل.



أصدقاء الأونروا الأعزاء ،

بدعمكم ، كانت الوكالة واحدة من أنجح القصص متعددة الأطراف في المنطقة.



لكن هل ستستمر؟



يُطلب منا تقديم خدمات شبيهة بخدمات الحكومة لكننا لا نحصل على الوسائل اللازمة للقيام بذلك.



للسنة الرابعة على التوالي ، لدينا ديون كبيرة.

يدفعنا نقص التمويل المزمن إلى العمل في ظل تدابير تقشف شديدة.

إنه يؤثر على جودة خدماتنا ويحد من قدرتنا على الاستجابة للتحديات الجديدة.



برنامجنا التعليمي غير مناسب للاستجابة بفعالية لخسائر التعلم من COVID بسبب نقص الاستثمار.



بدأ نظامنا الصحي الممتاز الذي وصل إلى التطعيم الشامل في الانخفاض دون معايير منظمة الصحة العالمية في بعض المجالات.



نقص التمويل يضعف ثقة الموظفين واللاجئين في الوكالة.



لماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟



في البيئة السياسية الحالية ، لم يعد نموذج الأونروا في تقديم خدمات شبيهة بالخدمات العامة على أساس التمويل الطوعي يعمل.



لم يعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أولوية بسبب تغير الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة والعالم ، وظهور أزمات إنسانية جديدة - كما هو الحال في أوكرانيا اليوم.



هذا الواقع ، إلى جانب السياسات المحلية المتطورة في البلدان المانحة ، بما في ذلك اللامبالاة المتزايدة والحملات ذات الدوافع السياسية لتشويه سمعة الوكالة ، أثرت جميعها على تمويل الأونروا.



ومما يبعث على القلق الشديد أن بعض أكثر مانحينا التزاما قد أعلنوا أنهم سيخفضون بشكل كبير مساهماتهم للوكالة هذا العام.



ضع في اعتبارك أن الأونروا ليست وكالة إنسانية أو إنمائية عادية يمكنها توسيع نطاق برامجها أو تقليصها وفقًا للتمويل الذي تحصل عليه.إن تفويضنا يدعو إلى إتاحة التعليم والرعاية الصحية للجميع للاجئين الفلسطينيين.



لذا ، ما الذي يُتوقع أن تتقلصه الأونروا؟



هل ستطلب أي من حكوماتكم 20 أو 30 في المائة من الطلاب التسرب من المدارس العامة؟أصحاب السعادة ، السيدات والسادة ،



بينما أخاطبكم اليوم ، ليس لدي الأموال اللازمة لمواصلة تشغيل مدارسنا ومراكزنا الصحية والخدمات الأخرى اعتبارًا من سبتمبر.



كما أننا بحاجة ماسة إلى مبلغ إضافي قدره 75 مليون دولار أمريكي لصيانة خط أنابيب الغذاء لأكثر من مليون شخص في قطاع غزة.



ونحن بحاجة إلى تمويل إضافي للحفاظ على المساعدات النقدية والغذائية لـ 600،000 لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان والأردن.



سيكون للفشل في جمع الأموال اللازمة تداعيات بشرية وسياسية وأمنية هائلة على المنطقة وخارجها.



إنني أدرك تماما أنك قد سئمت الاستماع عاما بعد عام عن الأزمة المالية للأونروا.



يعتقد الكثير منكم بطريقة أو بأخرى أنه يمكننا الاستمرار في "التخبط".



مجتمعات لاجئي فلسطين تؤمن بذلك أيضًا.



لكن الأزمة حقيقية.



أكبر تهديد وجودي لنا الآن هو الاستمرار في إنكار خطورة الأزمة التي نحن محاصرون فيها ونعتقد أن الوضع الراهن لا يزال سائدًا.



وسوف يؤدي حتما إلى انهيار الأونروا.



إن سد فجوة التمويل اليوم لا يعد شيئًا مقارنة بما سيكلفه المجتمع الدولي في حالة انهيار الوكالة في الأشهر المقبلة.



السيد الرئيس،



لقد أشرت بلا كلل إلى المهمة المستحيلة التي يجب التوفيق بينها:



• تنفيذ التفويض الصادر عن الجمعية العمومية.

• توقعات لاجئي فلسطين والدول المضيفة بأن تواصل الأونروا تقديم كافة الخدمات. أي انخفاض يُنظر إليه على أنه تخلي عن حقوق لاجئي فلسطين.

• زيادة احتياجات اللاجئين بسبب تفاقم الفقر والصراعات. و

• ركود وعدم موثوقية الموارد من الجهات المانحة.



على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية ، عملت مع البلدان المضيفة والمانحين لإيجاد حلول طويلة الأجل للتحديات المالية للوكالة.



ناقشنا توسيع الشراكات والسعي لمزيد من التمويل متعدد السنوات.



كما قمنا باستكشاف الزيادات من الميزانية العادية للأمم المتحدة لتغطية التكاليف التشغيلية.



لكن أيا من هذه الخيارات لن يكون بشكل فردي أو جماعي عامل تغيير اللعبة الذي تحتاجه الأونروا واللاجئون والدول المضيفة والمنطقة.



ختاماً،

في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ، صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على تجديد ولايتنا.

يتطلب التزامنا الجماعي تجاه حقوق لاجئي فلسطين مسؤولية مشتركة على ثلاثة مستويات:

أولاً ، إنها تتطلب بشكل عاجل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط للتوصل إلى حل سياسي.

ثانياً ، يتطلب تمتع اللاجئين الفلسطينيين تمتعاً كاملاً بأبسط حقوقهم الإنسانية ، بما في ذلك الحق في العمل.

ثالثًا ، يتطلب وجود أونروا مستدامة ، في ظل غياب حل سياسي بديل وعادل ودائم.

بما أننا سنحتفل قريبًا بمرور 75 عامًا على إنشاء الوكالة ، فإنني أناشدكم أن تفكروا بجدية في سبل دعم مسؤوليتنا المشتركة تجاه لاجئي فلسطين.

لقد حان الوقت لبذل جهود حقيقية للحفاظ على عقود من الاستثمار في التنمية البشرية لأجيال من لاجئي فلسطين وفي الاستقرار الإقليمي.

إنه يتطلب عملًا سياسيًا مدروسًا للتغلب على الوضع الراهن.

ومع ذلك ، حتى يحين هذا الوقت ، يجب أن تستمر الوكالة مالياً.

لذلك أناشدكم جميعًا اليوم لتزويد الأونروا بالأموال والقدرة على التنبؤ التي نحتاجها للحفاظ على مدارسنا ومراكزنا الصحية والخدمات الهامة الأخرى.



أناشدكم جميعًا أن تحافظوا على الأمل حياً لنصف مليون طفل مثل لين وأحمد.

