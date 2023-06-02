الاحتلال يدرس شن عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أن المؤسسة الأمنية تستعد ​​لاحتمال توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي المخطط لها "لتطهير" المسلحين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية عقب تصاعد موجة العمليات الفلسطينية.

وقال المحلل العسكري لصحيفة العبرية، تال ليف رام، إن العملية الأخيرة التي وقعت هذا الأسبوع بالقرب من مستوطنة حرمش، والتي أسفرت عن مقتل "مئير تمري" برصاص مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على سيارته عبر سيارة مسرعة عند مدخل المستوطنة، إلى جانب عمليات أخرى وقعت مؤخرًا، توضح أن خطورة الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية وغور الأردن ليس موجة عمليات عابرة، ففي العام الماضي وحده قُتل 20 إسرائيليًا.

وتابع المحلل العسكري: "طالما استمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب، فإن النظام الأمني ​​يستعد لاحتمال حدوث خطوة كبيرة للغاية في حجم ونطاق عمليات الجيش الإسرائيلي المخطط لها. من المحتمل أن يكون الاختبار الميداني وعدد الإصابات في الجانب الإسرائيلي هي التي ستحدد ترتيب الأمور".

ويحتمل أن ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في نابلس أو مخيم جنين - والتي، على الرغم من انتشار العمليات إلى مناطق أخرى، لا تزال هذه المناطق تعمل كمحرك رئيسي لتصاعد موجة العمليات. وقد تحدث العملية المحتملة في وقت واحد في عدة مناطق.

وأشار إلى أنه في حال تم اتخاذ قرار بتنفيذ خطط لعمليات أكبر بكثير، فمن الممكن أن يكون العملية التي قد تستمر عدة أيام وتشمل مجموعات كبيرة من القوات، والتي تتجاوز المعارك مع المسلحين والاعتقالات، وستعمل على مصادرة الأسلحة وكشف معامل المتفجرات، وهو ما يسمى في اللغة العسكرية بـ "تنظيف مخيم اللاجئين" وفق قوله.

إن الجهد المستقبلي "لتطهير" نابلس أو مخيمات اللاجئين له أهمية في احتمال أن تؤدي عمليات بهذا الحجم مرة أخرى إلى تصعيد سريع في قطاع غزة أيضًا، كما تم التخطيط لخطط من هذا النوع، من العمليات الكبيرة، في خضم موجة العمليات الفلسطينية في العام الماضي في الحكومة الحالية، لا يزال هذا ليس الخيار الأول.

من الواضح أن عمليات من هذا النوع تُدفع إسرائيل ثمن باهظ كإصابات، وانتقادات دولية وفي تحويل الموارد التي ترغب المؤسسة الأمنية في استثمارها ضد إيران في الملف النووي، وفي الاستعدادات اللازمة لصراع كبير قد يتطور أيضًا ضد حزب الله في الساحة الشمالية، وتفضل إسرائيل عدم التورط في مواجهة مع الفصائل الفلسطينية.

الجيش الإسرائيلي نفذ في الآونة الأخيرة عددًا من الأنشطة العسكرية في مخيمي جنين وعقبة جبر، ودخل الجيش في وضح النهار بقوات كبيرة، وكان الغرض من العمليات اعتقال المطلوبين ومصادرة الأسلحة ومختبرات المتفجرات والقضاء على البنى التحتية الأخرى.

لايزال الجيش الإسرائيلي، يعتبر مخيم جنين ونابلس مركزين رئيسيين للعمليات، ولكن في الأشهر الأخيرة من الممكن نرى اتجاهات العمليات تنتشر في مناطق أخرى. بالقرب من طولكرم، التي ينطلق منها الفلسطينيون، الذين نفذوا عملية بفأس، وقد فعلوا ذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة.