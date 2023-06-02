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حماس تنظم مسيرة جماهيرية شمال قطاع غزة نصرة للأقصى والقدس

الجمعة 02 يونيو 2023 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنظم مسيرة جماهيرية شمال قطاع غزة نصرة للأقصى والقدس



غزة/سما/

نظمت حركة حماس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ظهر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة إسنادا للمسجد الأقصى ولمدينة القدس المحتلة.
 
وقال القيادي في حركة حماس محمد أبو عسكر خلال كلمة له إن مسيرة اليوم تأكيد على إسناد حركة حماس للأقصى ورفضها للانتهاكات الصهيونية.
 
وأكد أبو عسكر أن الاحتلال يحاول تثبيت وقائع جديدة بالتقسيم الزماني والمكاني، ويستغل الأعياد الصهيونية لشن حرب دينية على المسجد الأقصى.
 
وقال إن العدو الصهيوني بات يخشى أهل الضفة والداخل المحتل، لأنهم امتشقوا سلاح المقاومة.
 
وأشاد برباط أهل القدس في المسجد الأقصى، داعيا إياهم إلى مواصلة الرباط، فهم صمام الأمان الأول للدفاع عن المقدسات.
 
وأشار إلى أن التطبيع مع المحتل لن يجلب للعالم العربي أمنًا ولا رفعة، بل إن الرفعة تكون بالانتماء إلى القدس.
 
وأكد أن المسجد الأقصى ملك للمسلمين جميعًا، وهو بحاجة لدعم وإسناد ومناصرة بكل الأشكال.

#غزة #حماس غزة

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