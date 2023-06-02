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إرشادات مهمة من الدفاع المدني تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة

الجمعة 02 يونيو 2023 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إرشادات مهمة من الدفاع المدني تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة



رام الله/سما/

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني من ازدياد درجات الحرارة في فلسطين، داعيةً المواطنين للالتزام ببعض التعليمات للتعامل مع موجة الحرارة الحالية التي تتراوح بين 47 إلى 50 درجة مئوية.

وشدد الدفاع المدني في بيان له على ضرورة إخلاء السيارات من المواد الغازية، القداحات، المشروبات الغازية، العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام، داعية لفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط، وعدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.

ونبهت الإدارة العامة من السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، وتعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاً في السفر.


ودعت المواطنين للإكثار من شرب الماء والسوائل، والحرص على عدم تشغيل سخانات المياه أو وضع اسطوانات الغاز في الشمس.

وحذر الدفاع المدني المواطنين من زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة، وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

▪ودعت للبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10صباحاً، وحتى الساعة 3 ظهراً، كذلك وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.

وحذرت من خروج العقارب والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ، والتي قد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

وتتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة منذ أمس الخميس، تصل درجات الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية، ويكون الجو حارًا وجافًا في معظم المناطق.

#الدفاع المدني فلسطين

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