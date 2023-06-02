وفاة المحلل السياسي محمود العجرمي

غزة/سما/

توفي الكاتب والمحلل السياسي محمود العجرمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اليوم الجمعة، بعد حياة حافلة تنقل فيها بين محطات العمل الوطني والدبلوماسي والأكاديمي والإعلامي.

ونعى المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، الفقيد مشيرًا إلى أنه تميز بمسيرته المهنية الغنية ومواقفه الوطنية المشهودة.

وأضاف أن الراحل شكّل نموذجا للبذل والعطاء في خدمة شعبنا وقضيتنا، متنقلا بين ميادين الجهاد والمقاومة، وساحات العمل السياسي والدبلوماسي، وقاعات العطاء الأكاديمي، فنذر صوته وعلمه ووقته لفلسطين، ولم يتخلف عن أداء الواجب أو يقايض المبدأ لصالح المغنم الشخصي.

وتقدم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس بالأصالة عن نفسه ونيابة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، وكل موظفي القطاع الحكومي بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد وعموم آل العجرمي الكرام بهذا المصاب.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

ونعت أيضا حركة حماس المناضل محمود العجرمي (أبو دوري).

وقالت الحركة في تصريح صحفي: تنعي حركة المقاومة الإسلامية حماس بخالص التسليم والإيمان بقضاء الله وقدره المناضل الوطني الدبلوماسي والأكاديمي القدير د.محمود العجرمي (أبو دوري) الذي وافته المنية اليوم الجمعة 2/6/2023 بعد رحلة حافلة بالعطاء والعمل لشعبه وقضيته تنقل فيها بين الشتات والوطن مقاوما ودبلوماسيا وأكاديميا.

وأضافت: "فقد التحق المناضل الراحل (أبو دوري)في صفوف الثورة الفلسطينية منذ ريعان شبابه والتحق بالسلك الدبلوماسي سفيرا لفلسطين فمساعدا لوزير الخارجية، كما عمل في السلك الأكاديمي في العديد من الجامعات الفلسطينية، وإلى جانب ذلك كان صوتا حرا صادحا مدافعا عن شعبه وقضيته في المنابر الإعلامية المختلفة.

وتابعت: "وإذ تنعى حركة حماس إلى شعبنا وأمتنا المناضل الوطني (أبو دوري) لترسل بخالص العزاء إلى ذويه وعائلته وآل العجرمي الكرام في الوطن والشتات، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته وفضله، وإنا لله وإنا إليه راجعون