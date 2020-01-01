الرئيس عباس يستقبل رؤساء الأندية الأردنية المشاركة في بطولة القدس والكرامة

رام الله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رؤساء الأندية الأردنية المشاركة في بطولة القدس والكرامة، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب.

وأشاد الرئيس بالأشقاء الأردنيين ومشاركتهم في هذه البطولة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة هي دعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتؤكد أن شعبنا ليس وحده.

كما أشاد بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وجهوده في تطوير الرياضة الفلسطينية، ودعم الشباب الفلسطيني في الوصول لجميع المنافسات القاريّة والدولية، ورفع اسم فلسطين عاليا.