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الرئيس عباس يستقبل رؤساء الأندية الأردنية المشاركة في بطولة القدس والكرامة

الجمعة 02 يونيو 2023 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل رؤساء الأندية الأردنية المشاركة في بطولة القدس والكرامة



رام الله/سما/

 استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رؤساء الأندية الأردنية المشاركة في بطولة القدس والكرامة، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة  القدم الفريق جبريل الرجوب.

وأشاد الرئيس بالأشقاء الأردنيين ومشاركتهم في هذه البطولة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة هي دعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتؤكد أن شعبنا ليس وحده.

كما أشاد بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم  وجهوده في تطوير الرياضة الفلسطينية، ودعم الشباب الفلسطيني في الوصول لجميع المنافسات القاريّة والدولية، ورفع اسم فلسطين عاليا.

#الرئيس عباس

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