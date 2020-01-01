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عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

الجمعة 02 يونيو 2023 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن



نابلس/سما/

 أصيب طفل بقنبلة غاز، وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة طفل بقنبلة غاز في يده، وعشرات المواطنين بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، دعت المواطنين إلى المشاركة في المسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال.

#نابلس #اصابات

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