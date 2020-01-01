رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال، بينهم طفل ووالده في قرية النبي صالح، وشاب بمخيم شعفاط، واعتقال 38 مواطنا من الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة

_3 جرحى برصاص الاحتلال بينهم طفل ووالده في النبي صالح واعتقال 38 مواطنا من الضفة غالبيتهم من تقوع

_ الرئيس يستقبل رئيس مجلس الاتحاد الألماني

_ أكبر شركة أمن خاصة في العالم تبيع جميع استثماراتها في إسرائيل

_ الفرا: توجه لدى شخصيات أوروبية لرفع قضايا لسحب جنسية دول الاتحاد من المستوطنين

_ 42 عاما على استشهاد المناضل نعيم خضر

_ اشتية يدعو للاعتراف بدولة فلسطين في ظل نظام سياسي إسرائيلي متجه نحو مزيد من الإجرام

_ عقد قران ولي العهد الأردني الأمير حسين والسعودية رجوة آل سيف

_ غانم: زيارة الحكومة إلى مصر ناجحة بكل المقاييس وحققت نتائج مهمة

_ "الكنيست" يقر بالقراءة التمهيدية "قانونين" للتضييق على المدارس والمعلمين في القدس وأراضي الـ 48.. و"الوطني" يدين

الأيام

­_ مداهمات واعتقالات وأعمال تجريف وإغلاق طرق.. المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم في محافظات عدة

_ إصابة طفل ووالده برصاص الاحتلال فـي النبي صالح

_ الرئيس يستقبل رئيس مجلس الاتحاد الألماني

_ الكنيست يصادق بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يستهدف التعليم في القدس والداخل

_ تحديد جلسة جديدة للنظر بطلب الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة

_ إسرائيل تندد: التقرير الدولي حول قدرة إيران النووية استسلام للضغوط

_ شركة أمن خاصة دولية تبيع آخر استثماراتها في إسرائيل

القدس

_ إسرائيل تقرر نشر "4" سرايا على طول الجدار الفاصل

_ "أبو مازن" يطلع رئيس مجلس الاتحاد الألماني على آخر المستجدات

_ مستوطنون يحطمون قبورًا ويحرقون حقولًا ويسيجون أرضًا ويقتلعون أشجارا

_ مصادقة تمهيدية لتشديد الرقابة على المدارس والمعلمين العرب

_ تحركات استفزازية للمستوطنين في "حومش" بحماية الجيش

_ الجيش اللبناني يعلن حالة "استنفار قصوى" إثر تهديد إسرائيلي حدودي