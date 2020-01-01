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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 02 يونيو 2023 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

 فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرنوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

"معاريف"

 - إسرائيل ضد وكالة الطاقة النووية: خضعت لإيران وأغلقت ملف التحقيق ضد منشآت نووية

 - وزير الأمن جالانت يهدد إيران: قد نضطر لواجبنا الدفاع عن إسرائيل

-  تقرير وكالة الطاقة النووية: إيران تملك 14 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج 3 قنابل نووية

-  استطلاع للرأي يشير إلى مواصلة هبوط الائتلاف الحكومي: 52 مقعدا لائتلاف نتنياهو والمعارضة 68 مقعدا

-  حزب المعسكر الرسمي بقيادة جانتس الحزب الأكبر وسيحصل على 29 مقعدا والليكود برئاسة نتنياهو 26 مقعدا فقط، وحزب يش عتيد 18، وشاس 9، ويهدوت هتوراة 7 ، والجبهة والعربية للتغيير 6، والصهيونية الدينية 6، وإسرائيل بيتنا 6، والقائمة العربية الموحدة 5، وحزب بن غفير 4، وميرتس 4، وحزب العمل لا يجتاز نسبة الحسم، لكن إذا خاض الانتخابات مع ميرتس ستحصل القائمة على 8 مقاعد على حساب يش عتيد

-  من المفضل لرئاسة الحكومة: جانتس 43% ونتنياهو 39%

-  الشاهدة ضد نتنياهو في ملفات الفساد هداس كلاين: محامي نتنياهو يهددني بالمحكمة

"يديعوت أحرنوت"

-  العنف القاتل في المجتمع العربي في ملحق خاص: الدولة تخضع للإجرام

-  ثمن فقدان السيادة يعرفها جيدا أبناء عائلات الضحايا ورؤساء السلطات العربية يعربون عن خوفهم من عائلات الإجرام

-  بن غفير.. مجرد كلام ومنذ استلم وزارة الأمن الداخلي ارتفع عدد القتلى بشكل كبير

 - عميل الموساد الذي قتل في غرق القارب في إيطاليا كان بمهمة أمنية ولقي مصرعه وهو ينقذ عملاء آخرين

-  نتنياهو: إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لمنع إيران من إنتاج السلاح النووي

"هآرتس"

-  جيش الاحتلال وبقرار من المحكمة العليا أخلى فلسطينيين من سكناهم في منطقة الخليل بحجة أن المنطقة للتدريبات العسكرية لكن سمح للمستوطنين بإقامة بؤر استيطانية ومزارع

-  عموس هرئيل المحلل الاستراتيجي يكتب: عندما تكون إيران قوية تبدي الولايات المتحدة استعدادا لتجديد المفاوضات لصفقة النووي

-  إصابة طفل فلسطيني بجروح خطيرة جدا من رصاص جنود الاحتلال وإصابة والده بجروح خطيرة

-  بايدن يقع أرضا خلال مراسم عسكرية

-  قتل شاب من أم الفحم واعتقال أربعة مشبوهين

#الصحف الاسرائيلية

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