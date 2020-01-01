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شاهد : بايدن يسقط أرضا في حفل تخريج دفعة طلبة بأكاديمية القوات الجوية وترامب يعلق

الجمعة 02 يونيو 2023 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : بايدن يسقط أرضا في حفل تخريج دفعة طلبة بأكاديمية القوات الجوية وترامب يعلق



وكالات

تعثّر الرئيس الأميركي جو بايدن وسقط أرضا الخميس إثر خطاب ألقاه على منصة في حفل تخرّج في أكاديمية سلاح الجو في كولورادو، من دون أن يصاب على ما يبدو بأي أذى.

وألقى بايدن البالغ 80 عاما خطابا خلال حفل تخرّج في الأكاديمية العسكرية، وكان قد صافح للتو خريجا ويهم بالعودة إلى مقعده عندما سقط أرضا.

وسارع عناصر في سلاح الجوء لمساعدته في الوقوف مجددا وبدا أنه لم يحتج إلى مزيد من المساعدة.
وعندما وقف، أشار بايدن إلى غرض بدا أنه تعثّر به. وبدا الغرض أشبه بكيس رمل أسود صغير.

بعيد الواقعة أطلق مدير الاتصالات في البيت الأبيض بين لابولت تغريدة جاء فيها “إنه بخير. كان هناك كيس رمل على المنصة حينما كان يصافح” الخريجين.
ولاحقا استقل بايدن الطائرة عائدا إلى واشنطن، من دون أن يتوقّف للرد على أسئلة الصحافيين.

وبايدن هو الرئيس الأكبر سنا للولايات المتحدة ويسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات العام 2024. وأكد التقرير الرسمي لطبيبه أنه يتمتع بلياقة بدنية وأنه يمارس التمارين بانتظام.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعيد فوزه بالرئاسة على حساب الرئيس المنتهية ولايته حينذاك دونالد ترامب، تعرّض بايدن خلال ملاعبته كلبا لكسر في القدم.

وعلق ترامب، على سقوط خلفه جو بايدن، على خشبة المسرح خلال حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية بولاية كولورادو.

وكان ترامب يتحدث في مجمع Grimes Community في غرايمز بولاية أيوا، خلال حدث لتقديم الشكر للمتطوعين في حملته الانتخابية للعام 2024.

وقال ترامب: “حسنا، آمل أنه لم يصب بأذى.. أتمنى ألا يصاب بأذى”.

وأضاف “الأمر برمته، انظروا الأمر برمته مجنون.. عليك أن تكون حذرا حيال ذلك”.

وتابع قائلا: “عليك أن تكون حذرا بشأن ذلك لأنك لا تريد ذلك، حتى لو اضطررت إلى النزول على منحدر”.

وأشار الرئيس السابق إلى الحذر الذي توخاه عقب كلمة في الأكاديمية العسكرية الأمريكية بويست بوينت عام 2020.

وقال ترامب حينها “كانت المنصة أعلى من هذه.. والمنحدر بمسافة عشرة ياردات (حوالي تسعة أمتار).. وقلت، جنرال! لدي مشكلة لأن نعل حذائي من الجلد، وهو جيد للمشي على سطح مستو، لكنه يعيق المشي على المنحدر، أخشى الوقوع، لأن المنحدر من الفولاذ بدون درابزين، مثل حلبة التزلج.. جنرال، لا يمكنني الوصول إلى هناك دون الوقوع”.

وذكر ترامب أن الجنرال عرض عليه أن يتمسك به حتى لا يتزحلق ولكن ترامب لم يرغب بذلك، لأنه كان على ثقة من أن وسائل الإعلام ستثير ضجة مفتعلة حول ذلك.

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