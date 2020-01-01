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فلسطين ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى المكسيك إلى سفارة

الجمعة 02 يونيو 2023 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى المكسيك إلى سفارة



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار دولة فلسطين إعادة تصنيف مستوى بعثتها الدبلوماسية لدى الولايات المتحدة المكسيكية، ورفعها من "مفوضية فلسطين الخاصة" إلى مستوى "سفارة دولة فلسطين"، اعتبارا من يوم أمس الخميس.

وأوضحت "الخارجية" في بيان، الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع روح التعاون والصداقة التي تجمع البلدين، التي تتجلى في التطور المستمر للعلاقات الثنائية في المجالين الثنائي والمتعدد الأطراف، منذ تأسيسها عام 1975.

وأعربت "الخارجية" عن قناعتها الراسخة بأن هذا الإجراء سيساهم بشكل كبير في استمرار تطوير وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة المكسيكية ودولة فلسطين، على أسس الاحترام والاعتراف المتبادل، بما يعود بالنفع على الشعبين وكذلك على السلام والأمن والتنمية الدوليين.

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