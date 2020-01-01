الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، 5 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 3 شبان من بلدة بني نعيم شمال الخليل، عقب اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال صادرت مركبة من البلدة في أعقاب عملية الاقتحام.

وفي نابلس، اعتقل المحرر معن شاعر عقب اقتحام منزله في قرية برقة شمال غرب المحافظة.

فيما اعتقل الشاب عمران عطاطرة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد مروره على حاجز عسكري على طريق جنين - نابلس قرب مستوطنة شافي شمرون.