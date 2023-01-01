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الحية: الاحتلال يدفع المنطقة لحرب جديدة والمقاومة يدها على الزناد

الجمعة 02 يونيو 2023 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: الاحتلال يدفع المنطقة لحرب جديدة والمقاومة يدها على الزناد



غزة/ سما /

قال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس خليل الحية اليوم الخميس 1 يونيو 2023، إن المقاومة في الضفة الغربية و غزة وفي كل مكان يدها على الزناد، وإن الاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى حرب جديدة.

وجاءت تصريحات خليل الحية القيادي في حركة حماس كما يلي:

- الاحتلال يحاول حسم الصراع في قضية القدس بتهوديها كاملة وإخراج أهلها والسيطرة على المقدسات. 

 - اجتماع حكومة الاحتلال في نفق تحت المسجد الأقصى يدل على أن الكيان يذهب نحو توتير المنطقة ودفعها نحو صراع محتدم. 

- شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ومستمر في مقاومة الاحتلال. 

 - مسارعة الاحتلال لحسم معركة القدس هي مسارعة لحتفه ونهايته. 

 - وجود الكيان الصهيوني يشكل خطرا على المنطقة والعالم   أجمع. 

 - لن نفرط بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. 

 - شعبنا الفلسطيني ومقاومته تقف للاحتلال الصهيوني بالمرصاد. 

 - الاحتلال واهم إن ظن أنه يمكن فصل ساحات المقاومة عن بعضها البعض. 

 - الأمة العربية والإسلامية ملتحمة حول قضية القدس والمسجد الأقصى. 

 - الاحتلال بتسريعه للإستيطان في الضفة يدفع لإشعال الأرض تحت أقدامه و إستمراره يضرب بعمق قطار التطبيع.   

- الاحتلال يدفع المنطقة إلى حرب جديدة هو سيدفع ثمنها.

- المقاومة في الضفة الغربية وغزة وفي كل مكان يدها على الزناد ومستعدة للدفاع عن شعبها والقدس والأقصى بكل ما تملك.  

- شعبنا الفلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال، والاحتلال يعاني من صراع حقيقي بين مكوناته الداخلية. 

 - الاحتلال ضعيف وهش، ويعيش مرحلة الانحصار والدفاع عن نفسه.  

- تهديدات الاحتلال لا تربكنا ولا تؤثر على قراراتنا وتحالفاتنا واستراتيجياتنا وتراكم القوة وتصاعد المقاومة.  

- نعمل للدفاع عن شعبنا بكل أوتينا من قوة، والاحتلال الصهيوني عاجز ويتخبط في تهديداته.

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