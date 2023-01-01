الحية: الاحتلال يدفع المنطقة لحرب جديدة والمقاومة يدها على الزناد

قال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس خليل الحية اليوم الخميس 1 يونيو 2023، إن المقاومة في الضفة الغربية و غزة وفي كل مكان يدها على الزناد، وإن الاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى حرب جديدة.
وجاءت تصريحات خليل الحية القيادي في حركة حماس كما يلي:
- الاحتلال يحاول حسم الصراع في قضية القدس بتهوديها كاملة وإخراج أهلها والسيطرة على المقدسات.
- اجتماع حكومة الاحتلال في نفق تحت المسجد الأقصى يدل على أن الكيان يذهب نحو توتير المنطقة ودفعها نحو صراع محتدم.
- شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ومستمر في مقاومة الاحتلال.
- مسارعة الاحتلال لحسم معركة القدس هي مسارعة لحتفه ونهايته.
- وجود الكيان الصهيوني يشكل خطرا على المنطقة والعالم أجمع.
- لن نفرط بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
- شعبنا الفلسطيني ومقاومته تقف للاحتلال الصهيوني بالمرصاد.
- الاحتلال واهم إن ظن أنه يمكن فصل ساحات المقاومة عن بعضها البعض.
- الأمة العربية والإسلامية ملتحمة حول قضية القدس والمسجد الأقصى.
- الاحتلال بتسريعه للإستيطان في الضفة يدفع لإشعال الأرض تحت أقدامه و إستمراره يضرب بعمق قطار التطبيع.
- الاحتلال يدفع المنطقة إلى حرب جديدة هو سيدفع ثمنها.
- المقاومة في الضفة الغربية وغزة وفي كل مكان يدها على الزناد ومستعدة للدفاع عن شعبها والقدس والأقصى بكل ما تملك.
- شعبنا الفلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال، والاحتلال يعاني من صراع حقيقي بين مكوناته الداخلية.
- الاحتلال ضعيف وهش، ويعيش مرحلة الانحصار والدفاع عن نفسه.
- تهديدات الاحتلال لا تربكنا ولا تؤثر على قراراتنا وتحالفاتنا واستراتيجياتنا وتراكم القوة وتصاعد المقاومة.
- نعمل للدفاع عن شعبنا بكل أوتينا من قوة، والاحتلال الصهيوني عاجز ويتخبط في تهديداته.