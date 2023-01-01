الحية: الاحتلال يدفع المنطقة لحرب جديدة والمقاومة يدها على الزناد

غزة/ سما /

قال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس خليل الحية اليوم الخميس 1 يونيو 2023، إن المقاومة في الضفة الغربية و غزة وفي كل مكان يدها على الزناد، وإن الاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى حرب جديدة.

وجاءت تصريحات خليل الحية القيادي في حركة حماس كما يلي:

- الاحتلال يحاول حسم الصراع في قضية القدس بتهوديها كاملة وإخراج أهلها والسيطرة على المقدسات.

- اجتماع حكومة الاحتلال في نفق تحت المسجد الأقصى يدل على أن الكيان يذهب نحو توتير المنطقة ودفعها نحو صراع محتدم.

- شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ومستمر في مقاومة الاحتلال.

- مسارعة الاحتلال لحسم معركة القدس هي مسارعة لحتفه ونهايته.

- وجود الكيان الصهيوني يشكل خطرا على المنطقة والعالم أجمع.

- لن نفرط بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

- شعبنا الفلسطيني ومقاومته تقف للاحتلال الصهيوني بالمرصاد.

- الاحتلال واهم إن ظن أنه يمكن فصل ساحات المقاومة عن بعضها البعض.

- الأمة العربية والإسلامية ملتحمة حول قضية القدس والمسجد الأقصى.

- الاحتلال بتسريعه للإستيطان في الضفة يدفع لإشعال الأرض تحت أقدامه و إستمراره يضرب بعمق قطار التطبيع.

- الاحتلال يدفع المنطقة إلى حرب جديدة هو سيدفع ثمنها.

- المقاومة في الضفة الغربية وغزة وفي كل مكان يدها على الزناد ومستعدة للدفاع عن شعبها والقدس والأقصى بكل ما تملك.

- شعبنا الفلسطيني موحد في مواجهة الاحتلال، والاحتلال يعاني من صراع حقيقي بين مكوناته الداخلية.

- الاحتلال ضعيف وهش، ويعيش مرحلة الانحصار والدفاع عن نفسه.

- تهديدات الاحتلال لا تربكنا ولا تؤثر على قراراتنا وتحالفاتنا واستراتيجياتنا وتراكم القوة وتصاعد المقاومة.

- نعمل للدفاع عن شعبنا بكل أوتينا من قوة، والاحتلال الصهيوني عاجز ويتخبط في تهديداته.